Son dakika haberi... Oğlunun hayali için futbol kulübü kurdu

Son dakika haberler... ANTALYA'da oğlunun futbol sevgisi ve antrenörlük hayalini gerçekleştirmek için 2 ay önce futbol kulübü kuran Ayşegül Pehlivan Deveci (42), tarım işçisi çocuk ve gençlerden oluşan sporcularına ücretsiz forma, servis ve tesis imkanı sağlayıp, başlattığı spor eğitimiyle gelecek yıllarda...

ANTALYA'da oğlunun futbol sevgisi ve antrenörlük hayalini gerçekleştirmek için 2 ay önce futbol kulübü kuran Ayşegül Pehlivan Deveci (42), tarım işçisi çocuk ve gençlerden oluşan sporcularına ücretsiz forma, servis ve tesis imkanı sağlayıp, başlattığı spor eğitimiyle gelecek yıllarda şampiyonluk kazanmayı ve Türk futboluna başarılı sporcu yetiştirmeyi hedefliyor.

Futbol dünyasında son dönemde adlarından söz ettirmeye başlayan kadın kulüp başkanlarına bir yenisi Antalya'da eklendi. Antalya'da oturan Ayşegül Pehlivan Deveci, futbola aşırı ilgi duyan ve antrenör olmak isteyen oğlu Buğra'nın (17) hayallerine ulaşmasına yardımcı olmak için futbol kulübü kurmaya karar verdi. Kuracağı futbol takımı için ilk önce tesis oluşturan Deveci, kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Gaziler Mahallesi'nde halı saha kiraladı. Tarım ve sera alanlarının yoğun olduğu bölgede halı saha işleten Deveci, yakın çevrede yaşayan çoğunluğu tarım işçisi çocuk ve gençlerden oluşan sporcularıyla 'Anadolu Efsaneleri' adlı takımı kurdu.

Farklı yaş gruplarında kız ve erkek futbol takımında 80 sporcuya ücretsiz eğitim veren Deveci, her gün sporcularını servisle sahaya getirip, ulaşım imkanı da sağlıyor. Kentin farklı bölgelerinden eğitimlere katılan sporcularına forma, çanta, tozluk gibi spor malzemesi yardımında da bulunan Deveci, antrenmanlarda futbolcularıyla çocuğu gibi ilgilenip, onların başarısı için mücadele ediyor. Takım antrenörü, antrenör yardımcılığı yapan oğlu Buğra ve kulüp başkanı olarak futbolcularının her sorunuyla yakından ilgilenen Deveci, antrenmanda da sporcularına gözü gibi bakıyor.ANNELERİ GİBİ İLGİLENİYORAntrenmanlarda zaman zaman taktik veren Deveci, hafif sakatlık yaşayan sporcularıyla anneleriymiş gibi ilgileniyor, antrenman sonrasında da uzun süre terli kalmaması için eşofmanlarını giymeleri konusunda onları uyarıyor. Futbol takımı başkanlığını annelik hisleriyle birleştiren Deveci, takımının gelecek yıl amatör liglerde mücadele etmesi için çaba gösteriyor. 2 ay önce kurulan takımıyla amatör liglerde gelecek sene farklı yaş gruplarında yer almayı hedefleyen Deveci, şampiyonluk yaşayıp, Türk futboluna başarılı sporcu yetiştirerek, oğlunun hayallerine ulaşması için çaba gösteriyor.'OĞLUMUN ANTRENÖRLÜK HAYALİ İÇİN İŞE KALKIŞTIM'Oğlunun antrenör olma hayalini gerçekleştirmek için kurduğu futbol takımında hedeflerini anlatan Deveci, şunları söyledi: "Futbol kulübü kurmamdaki sebep oğlumun antrenörlük hayalini gerçekleştirmek ve anne olarak oğlumu mutlu etmek. Anneler bazen çocuklarının hayalini gerçekleştirmek için vardır. Ben de oğlumun antrenörlük hayali için işe kalkıştım. İlk önce tesis gerektiği düşüncesiyle tesisimi kurdum. Daha sonra oyuncular gerektiği için futbol okulu açmam gerektiğini düşündüm. Tesisimiz Antalya'da ücra köşede, sınırlı imkanlarda. Buradaki gençlere yardım eli uzatmayı düşündük. Burada gençler serada çalışıp, okul hayatını idame edememiş, sosyal aktivitelerden geri kalmış. Bu çocuklarımızı topluma kazandırmak için güzel bir fikir oldu. Sonra tesisimizde oyuncularımız ve antrenörlerimizle çalışmaya başlıyoruz."Tesis kurduğu mahallede gençlere spor eğitiminin yanı sıra sosyal olanaklar sunmak istediğini de dile getiren Deveci, sporcularıyla 'anne' şefkatiyle ilgilendiğini anlattı. Takımının amatör liglerde farklı yaş gruplarında mücadele edeceği günü sabırsızlıkla beklediğini anlatan Deveci, şöyle konuştu:

"İlk önce küçük bir takımdık ama şu anda 80 sporcumuz oldu. Servisle uzaktan gelen sporcularımız var. Anne çocuğuna nasıl davranması gerekiyorsa ben de burada çocuklarımla öyle ilgileniyorum. Servise binmelerinde, antrenmanda düştüğünde, terlediklerinde anne gibi ilgileniyorum. Futbolcularımıza forma gibi spor malzemelerini kendi imkanlarımla alıp, dağıttım. Servisle antrenmana getirip, ücretsiz futbol eğitimi veriyoruz. 2 ay oldu kulübü aktif hale getireli. Türkiye Futbol Federasyonu'na da başvurduk. Pandemi süreci bittikten sonra da 2021'de amatör takım olarak liglerde maçlara çıkacağız. Hedefimiz şampiyonluk. Sporcularıma 'evladım' diyorum, onlar da şampiyonluk kazanmak için var gücüyle çalışacaklar."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga YILDIRIM