Oğlunu öldürüp su kuyusuna gömen baba: Üvey annesine tecavüz etti
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Oğlunu öldürüp su kuyusuna gömen baba: Üvey annesine tecavüz etti

Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN - Haberler | 3. Sayfa
Oğlunu öldürüp su kuyusuna gömen baba: Üvey annesine tecavüz etti

Zonguldak'ta geçtiğimiz Aralık ayından bu yana kayıp olarak aranan 32 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda su kuyusuna gömülmüş olarak bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan baba ifadesine cinayeti işlediğini itiraf ederek oğlunun eşine tecavüz etmeye çalıştığını, sürekli suç işleyen biri olduğunu, olay günü de aralarında çıkan boğuşma sonucu tüfeğin patladığını söyledi.

Jandarma ekipleri, Karadere köyünde yaşayan Aydın Zengin'in (32), 20 Aralık'tan bu yana kayıp olduğunu ve ailesinin herhangi bir ihbar ve başvuruda bulunmadığını tespit etti. Sait Zengin'in (55) oğlunun Manisa'nın Soma ilçesine bulunan maden ocaklarına çalışmaya gittiğini söylemesinin ardından yapılan araştırmada Aydın Zengin'e ulaşılamadı.

SU KUYUSUNDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Aydın Zengin'in öldürülmüş olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine baba Sait Zengin'in ifadesine başvuruldu. İfadesinde oğlunu öldürdüğünü söyleyen Sait Zengin, cesedini de ormanlık alanda birlikte açtıkları su kuyusuna gömdüğünü anlattı. Savcının gözetiminde Sait Zengin ile ormanlık alana giden jandarma, bölgede arama çalışması yaptı. İş makinesiyle kazılan su kuyusundan Aydın Zengin'in cesedine ulaşıldı. Aydın Zengin'in cansız bedeni, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sait Zengin ise işlemler için jandarma karakoluna götürüldü.

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

ait Zengin'in cinayeti tek başına işlememiş olabileceğini düşünen savcılık, cinayet ile ilgili üvey anne Ü.Z., Sait Zengin'in bir arkadaşı ile Çanakkale'de yaşayan diğer oğlu A.Z.'yi gözaltına aldı. 4 kişinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

"BOĞUŞMA SIRASINDA VURDUM"

Sait Zengin'in ilk ifadesinde, cinayeti kendisinin işlediğini söylediği, oğlunun sürekli suç işleyen ve sorunlar çıkaran bir kişi olduğunu anlattığı, oğlunun üvey annesi olan eşi Ü.Z.'ye tecavüz ettiğini iddia ettiği öğrenildi. Olay günü ise ormanlık alana su kuyusu açmak için gittiklerini anlatan Sait Zengin, kuyu içindeyken çalışmayla ilgili aralarında tartışma çıktığını ve oğlunun tüfeği kendisine doğrulttuğunu, çıkan boğuşmada tüfeğin ateş almasıyla oğlunun vurularak öldüğünü ileri sürdü. Sait Zengin, korktuğu için oğlu hakkında kayıp ihbarında da bulunmadığını ve cansız bedenini açtıkları su kuyusuna gömdüğünü belirtti.

Oğlunu öldürüp su kuyusuna gömen baba: Üvey annesine tecavüz etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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