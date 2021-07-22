Son dakika haberi: Oğlu tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Denizli'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen oğlu Gökhan Rüzgar tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şadiye Rüzgar toprağa verildi.