Son dakika haberi! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

BERGAMA, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Bergama ilçesinde Hüseyin K.'yı (55), iddiaya göre uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle tartıştığı oğlu Bahri K. (28) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İhbar üzerine eve gelen polis, şüpheliyi suç aleti bıçakla birlikte gözaltına aldı.

Olay, bugün saat 08.15 sıralarında Bergama ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 313 sokakta meydana geldi. Hüseyin K., iddiaya göre uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle oğlu Bahri K. ile tartıştı. Yaşanan gerginliğin ardından Bahri K., mutfaktan aldığı bıçakla babası Hüseyin K.'ya saldırdı. Baba K., aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, bağırışmalar nedeniyle mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede adrese gelen polis ekipleri Bahri K.'yı etkisiz hale getirirek suç aleti bıçakla birlikte gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Hüseyin K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hüseyin K.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.