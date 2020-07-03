Son dakika haberi... Oğlu bisikletten düşünce 'fayton bisiklet' yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Oğlu bisikletten düşünce 'fayton bisiklet' yaptı

Son dakika haberi... KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, limanda vinç operatörü olarak çalışan Hüseyin Elibol (36), 6 yaşındaki oğlu bisikletten düşüp başından yaralanınca 3 çocuğunu gezdirmek için fayton bisiklet yaptı.

Son dakika haberi... Oğlu bisikletten düşünce 'fayton bisiklet' yaptı
03.07.2020 09:01 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:04
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, limanda vinç operatörü olarak çalışan Hüseyin Elibol (36), 6 yaşındaki oğlu bisikletten düşüp başından yaralanınca 3 çocuğunu gezdirmek için fayton bisiklet yaptı. Hüseyin Elibol, artık çocuklarının güvenli bir şekilde gezdirdiğini söyledi.

Dilovası ilçesinde bir limanda vinç operatörü olarak çalışan Hüseyin Elibol'un 6 yaşındaki oğlu Mustafa Efe, yaklaşık 1 ay önce bisikletten düşüp, başından yaralandı. Çocuklarının güvenli bir şekilde bisiklete binmeleri için aldığı hurda bir bisikletin arka kısmını kesen Elibol, daha sonra onların oturacağı bir koltuk tasarlayıp, bisiklete emniyet kemeri sistemi yaptı.

Oğlu Mustafa Efe'nin bisiklet kazası geçirmesi sonrasında emniyet kemerli güvenli bir bisiklet yaptığını söyleyen Hüseyin Elibol, "Ortanca oğlum geçen ay bir bisiklet kazası geçirmişti. Küçük bir bisikleti vardı, onu kullanırken düştü. Tabii bende de güvensizlik oluşturduğu için farklı bir şey tasarlamak istedim. Fayton bisiklet türü bir bisiklet yapma fikri geldi aklımıza. Biraz da araştırmalarım sonucunda 3 tekerlekli bisikletin daha güvenli olacağını öğrendik. 3 tane çocuğum var, bunları da aynı anda gezdirebilirim diye düşündüm ve sonunda böyle bir tasarım çıktı ortaya" dedi.'BİSİKLETE BİNERKEN EMNİYET KEMERLERİNİ TAKIYORUZ' Emniyet kemerleriyle çocuklarının güvenle gezdirdiğini belirten Elibol, "Hurda bir bisiklet bulduktan sonra önce arka kısmını kestim, alt taraflarına yeniden profillerden güzel bir kasa oluşturdum. Tekerlek aldık ve üst tarafına bir kasa oluşturdum. Koltuk için de döşeme kullandım. Güvenlik açısından emniyet kemeri koydum, bisiklete binerken mutlaka takıyoruz ve çocuklarımızla beraber eğlenip gezebiliyoruz. Böyle olunca da aklım çocuklarda kalmıyor. İleride üzerini kapatmayı düşünüyorum" diye konuştu.BİN 500 TL'YE YAPTI Bisikleti bin 500 TL'ye mal ettiğini ifade eden Elibol, şöyle konuştu:  

"Mahallede çok yoğun bir talep oluştu, çok beğenildi. Hatta bazı insanlar bize de yapın diyorlar, bu kadar ilgi göreceğini açıkçası beklemiyordum. Mahalledeki diğer çocuklar da çok binmek istiyor. O görevi büyük oğluma verdim, arkadaşlarını o gezdiriyor. Burada önemli olan ilk olarak çocuklarımızın güvenliği, bisiklet sürerken yaşanacak yaralanmalara karşı bir şekilde önlem almaya çalıştık. Bu 3 tekerlekli bisikleti hayatı boyunca hiç bisiklet kullanmamış insanlar bile kolaylıkla kullanabiliyor, korkularını yenebiliyor. Normal şartlarda bu bisikletler 5 bin lira civarında satılıyor. Ben bin 500 lira masrafla bisikleti yaptım."


- Dilovasıkocaeli

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi Haber
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti Haber
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine esprili yanıt verdi Haber
Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine esprili yanıt verdi
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı Haber
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
'Ozan Güven yalnız değildir' diye paylaşım yapan Gökhan Özoğuz'a tepki yağdı Haber
"Ozan Güven yalnız değildir" diye paylaşım yapan Gökhan Özoğuz'a tepki yağdı
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı Haber
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
ABD'nin 'Müze olsun' çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı
ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Eşi ile boşanma aşamasında olan şahıs 13 yaşındaki baldızını silahla vurdu
Eşi ile boşanma aşamasında olan şahıs 13 yaşındaki baldızını silahla vurdu
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Bilim Kurulu üyesi kuralların ihlal edildiği bu görüntü sonrası çok net uyardı: Yasaklar geri döner
Bilim Kurulu üyesi kuralların ihlal edildiği bu görüntü sonrası çok net uyardı: Yasaklar geri döner
Son dakika: Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1252, Meksika'da 679, Hindistan'da 391 kişi öldü
Son dakika: Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1252, Meksika'da 679, Hindistan'da 391 kişi öldü
Onyekuru'dan sonra Lemina da sözleşmesi bittiği için G.Saray'dan ayrılıyor
Onyekuru'dan sonra Lemina da sözleşmesi bittiği için G.Saray'dan ayrılıyor
Cemal Can'ın en zor anları! Elenen Nisa'nın arkasından hüngür hüngür ağladı
Cemal Can'ın en zor anları! Elenen Nisa'nın arkasından hüngür hüngür ağladı
18 yıldır haber alınamayan genç kızın kaybolduğu yerde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu
18 yıldır haber alınamayan genç kızın kaybolduğu yerde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti
Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Cahit Özkan Saruhan Oluç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Buse Varol Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Okan Buruk Fatih Terim Cüneyt Çakır İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Karar Şiddet Temmuz Futbolcu
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Oğlu bisikletten düşünce 'fayton bisiklet' yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 09:05:35. #1.15#
title