Son dakika haberi | OECD: Küresel ekonomi 2020'de yüzde 4.5 daralacak
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Son dakika haberi | OECD: Küresel ekonomi 2020'de yüzde 4.5 daralacak

Son dakika haberleri... Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) göre küresel ekonomi 2020 yılında yüzde 4.5 küçülecek.

Son dakika haberi | OECD: Küresel ekonomi 2020'de yüzde 4.5 daralacak
16.09.2020 13:21 | Son Güncelleme: 16.09.2020 13:25

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) göre küresel ekonomi 2020 yılında yüzde 4.5 küçülecek.

OECD'nin Eylül ayı ara raporu verilerine göre, daha önce yüzde 6.0 olarak öngörülen küresel ekonomide daralma oranı böylece 1.5 puan iyileştirilmiş oldu.

Bununla birlikte, OECD'nin 2021 yılına ilişkin dünya gayrisafi yurtiçi hazıla (GSYH) büyümesine ilişkin öngörüler de, hafif aşağıya çekilerek "yüzde 5.0 büyüme" olarak belirtildi. Raporda, bu aşağı yönlü düzeltmeye gerekçe olarak da, bu aşamada, Covid-19'a karşı dünya genelinde kitlesel bir aşılamanın 2021'nin son dönemlerine kadar olanaklı görülmemesi gösterildi.Raporda, ülkelerin büyük çoğunluğu için GSYH ögrülerinin, 2019 yılının altında kalmaya devam ettiği vurgulandı. Raporda, bunula birlikte, ABD, Çin ve Avrupa için büyüme öngörülerinin yukarı yönlü revize edildiği de belirtildi.OECD, ABD ekonomisinin 2020 yılında yüzde 3.8 küçüldükten sonra, 2021 yılında yüzde 4.0 büyüyeceğini öngördü.OECD'ye göre, Çin ekonomisi ise bu yıl yüzde 1.8 büyüdükten sonra, 2021 yılında yüzde 8.0 büyüyecek.OECD Euro bölgesi ekonomisinin de bu yıl yüzde 7.9 daraldıktan sonra, 2021 yılında yüzde 5.0 büyümesini bekliyor.

 


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Kaynak: DHA

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