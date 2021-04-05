Son dakika haberi: Odunpazarı'ndan karantina altındaki vatandaşlara iki öğün sıcak yemek
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Son dakika haberi: Odunpazarı'ndan karantina altındaki vatandaşlara iki öğün sıcak yemek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Odunpazarı'ndan karantina altındaki vatandaşlara iki öğün sıcak yemek

Son dakika haberine göre Odunpazarı Belediyesi Aşevi, koronavirüs nedeni ile karantinada bulunan hastalara da sıcak yemek ulaştırıyor.

Odunpazarı Belediyesi Aşevi, koronavirüs nedeni ile karantinada bulunan hastalara da sıcak yemek ulaştırıyor.

Sosyal belediyecilik alanında önemli işlere imza atan Odunpazarı Belediyesi, Aşevi ile ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteği sağlamaya devam ediyor. Bine yakın ailenin sıcak yemek hizmeti aldığı Odunpazarı Belediyesi Aşevi, öğle ve akşam yemeklerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı sürdürüyor. Eskişehir'de, koronavirüse karşı yeni önlemler alan Odunpazarı Belediyesi, karantinada olan vatandaşların iki öğün sıcak yemek ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

Yapılan açıklamada, "Odunpazarı Belediyesi Aşevi, koronavirüs testleri pozitif çıkan ya da temaslı oldukları gerekçesiyle zorunlu izolasyonda kalan vatandaşlara, karantina süresi boyunca sıcak yemek hizmeti veriyor. Odunpazarı Belediyesi sınırlarında yaşayan ve hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, mesai saatleri içerisinde 0 (222) 217 30 63 numaralı telefondan Aşevi'ne ulaşabilir. Vatandaşların, aynı evde karantina altında bulunan bireylere ait ad, soyad, adres, telefon bilgilerinin yanı sıra bu kişilere ait HES kodlarını bildirmeleri gerekiyor. Talebin ulaşmasının ardından Aşevi'ne bağlı ekipler tarafından HES kodları sorgulanarak, bu kişilerin karantina altında oldukları teyit ediliyor. Ardından da vatandaşların, öğle ve akşam yemekleri ekipler tarafından kapılarına kadar götürülüyor" denildi. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberi: Odunpazarı'ndan karantina altındaki vatandaşlara iki öğün sıcak yemek
Son dakika haberi: Odunpazarı'ndan karantina altındaki vatandaşlara iki öğün sıcak yemek
Son dakika haberi: Odunpazarı'ndan karantina altındaki vatandaşlara iki öğün sıcak yemek
Son dakika haberi: Odunpazarı'ndan karantina altındaki vatandaşlara iki öğün sıcak yemek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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