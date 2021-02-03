Son dakika haberi | Ödemiş'teki ev yangını büyümeden söndürüldü
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Son dakika haberi | Ödemiş'teki ev yangını büyümeden söndürüldü

03.02.2021 23:25 | Son Güncelleme: 03.02.2021 23:28
Son dakika haberi | Ödemiş'teki ev yangını büyümeden söndürüldü

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre İnönü Mahallesi Çiçekli Sokak'taki bir apartmanın ilk katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibi yangını büyümeden söndürdü. Yangın, küçük çaplı hasara neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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