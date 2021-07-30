Son dakika haberi | Ödemiş'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Son dakika haberi | Ödemiş'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Gölcük Mahallesi'nde bahçelere yakın ormanlık alanda yangın çıktı.

Bölgeden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ve 5 arazöz ile itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yangını kontrol altına almayı başaran ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Kiraz ilçesinde de bahçe ile orman arasındaki alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Son dakika haberi | Ödemiş'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberi | Ödemiş'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberi | Ödemiş'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberi | Ödemiş'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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