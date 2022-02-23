Son dakika haberi: "O Ses Türkiye" yarışmacısına silahlı saldırı kamerada

İstanbul'da geçtiğimiz yıllarda bir televizyon kanalında yayınlanan "O Ses Türkiye" isimli ses yarışmasına katılan bir genç, Okmeydanı'nda tamirhane önünde oturduğu esnada motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Dehşet anları kameralara yansırken, sürünerek dükkana giren yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kimliğini tespit ettiği saldırganları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 19.15 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıllarda bir televizyon kanalında yayınlanan "O Ses Türkiye" isimli ses yarışmasına katılan Talha Burak Karayılan, tamirhane önünde oturarak vakit geçirmeye başladı. O esnada motosikletle gelen kasklı iki şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle Talha Burak Karayılan'a kurşun yağdırdı.

SÜRÜNEREK DÜKKANA GİRİP YARDIM BEKLEDİ

Kurşunların hedefi haline gelerek baldırlarından vurulan Talha Burak Karayılan sürünerek tamirhaneye girip yardım bekledi. Yaralı gencin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı genci hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi olmayan gencin kendisine ateş eden saldırganları tanımadığını söylediği öğrenildi. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

POLİS KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİĞİ SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda Beyoğlu polisi saldırganların önce eşkalini ardından da kimliklerini tespit etti. Ekiplerin kaçan şahısları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

(Doğan Can Cesur-İHA)