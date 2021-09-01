Son dakika haberi: Nusret Çetinel hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Nusret Çetinel hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Nusret Çetinel hayatını kaybetti
Hürriyet - Haberler | Magazin

Üzücü haberi Oyuncular Sendikası duyurdu.

Üzücü haberi Oyuncular Sendikası duyurdu. Sendikanın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Meslektaşımız Nusret Çetinel hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun

NUSRET ÇETİNEL KİMDİR?

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 26 Ocak 1952 tarihinde dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Çetinel, bir çok sinema ve televizyon dizisinde yer aldı.

Ünlü oyuncu bir dönem Behzat Ç., Muhteşem Yüzyıl ve İzmir Çetesi gibi aynı anda yayında olan dizilerde rol alarak dikkat çekmişti. 2011'de vizyona giren "Hür Adam" adlı sinema filminde yer alan Nusret Çetinel'in rol aldığı televizyon projelerinden bazıları ise şunlar; Bizim Evin Halleri, Sevda Kuşun Kanadında, Mavera, Aşk Ağlatır, Yağmurdan Sonra.

Kaynak: Hürriyet

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