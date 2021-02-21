Son dakika haberi: Nusaybin Kaymakamı Yalçın'dan denetim
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Son dakika haberi: Nusaybin Kaymakamı Yalçın'dan denetim

21.02.2021 10:51 | Son Güncelleme: 21.02.2021 10:54
Son dakika haberi: Nusaybin Kaymakamı Yalçın'dan denetim

Son dakika haberi: Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yaptı.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yaptı.

Beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Ragup Durmaz ile Mardin Yolu Caddesi üzerindeki polis kontrol noktasına giden Yalçın, uygulama ile ilgili polis ekipleri ile görüştü.

Kontrol noktasından geçen ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlarla bir süre görüşen Yalçın, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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