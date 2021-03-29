Son dakika haberi! Nusaybin'e kazandırılacak yarı olimpik kapalı yüzme havuzu için çalışma başlatıldı
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Son dakika haberi! Nusaybin'e kazandırılacak yarı olimpik kapalı yüzme havuzu için çalışma başlatıldı

Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Nusaybin'e kazandırılacak yarı olimpik kapalı yüzme havuzu için çalışma başlatıldı

Son dakika haberi... Mardin'in Nusaybin Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle ilçede yapılacak yarı olimpik kapalı yüzme havuzu için çalışmalara başlandı.

Mardin'in Nusaybin Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle ilçede yapılacak yarı olimpik kapalı yüzme havuzu için çalışmalara başlandı.

8 Mart Mahallesi Şehr-i Med Sitesi yakınlarında yapılacak havuza ilişkin bilgi veren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, gençlere sporu sevdirme, spor alanları ve çeşitliliğini artırma amacıyla projeler geliştirdiklerini ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı iş birliğiyle ilçeye kazandıracakları havuz için çalışmalara bugün itibarıyla başlandığını aktaran Yalçın, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'e teşekkür etti.

Yalçın, yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun Nusaybinli gençlere, sporculara ve sporseverlere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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