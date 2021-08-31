Son dakika haberi: Nusaybin'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Nusaybin'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi: Nusaybin'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Nusaybin - Kızıltepe karayolu Demirkurt Karakolu mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ile otomobil çarpıştı. Kaza sonrası bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Nebahat Özmen'in (35) cenazesi arama kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden çıkarıldı. Yaralı olarak kurtulan oğlu Aras Özmen ise kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Nöbetçi cumhuriyet savcısının kaza yerinde yaptığı incelemelerden sonra Nebahat Özmen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesine morguna konuldu.

Trafik kazası nedeniyle yaklaşık yarım saat kapalı kalan karayolu, otomobil ve tırın çekici yardımıyla yoldan kaldırılması sonrası tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı. - MARDİN

Son dakika haberi: Nusaybin'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Otomobil şarampole uçtu, anne ve 9 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Otomobil şarampole uçtu, anne ve 9 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Kaza yapan kocasını öldü sanıp ambulansın peşinden koştu
Kaza yapan kocasını öldü sanıp ambulansın peşinden koştu
Üst geçitten tren raylarına uçan araçta can pazarı: 1 ölü, 5 yaralı
Üst geçitten tren raylarına uçan araçta can pazarı: 1 ölü, 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Münir Özkul Deniz Akkaya Mahsun Kırmızıgül Didem Arslan Yılmaz
Spor Cristiano Salih Uçan Ünal Karaman Abdullah Avcı Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi: Nusaybin'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 22:00:16. #1.16#

title