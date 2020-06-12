Son dakika haberi: Nurdağı Belediyesi'nden akülü araç yardımı Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, ihtiyaç sahibi engelli kişiye akülü araç yardımında bulundu.

Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, ihtiyaç sahibi engelli kişiye akülü araç yardımında bulundu.

Başkan Kavak, Yavuzselim Mahallesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi Şahin Başpınar'ı (45) evinde ziyaret etti.

Başpınar'a akülü engelli aracı hediye eden Kavak, engellilerin talep ve ihtiyaçlarını yerine getirerek her daim onların hizmetinde olduklarını belirtti.

Kavak, mutluluğun gönülleri kazanmak, sevgiyle engelleri aşmak olduğunu ifade etti.

Engelli aracına kavuşan Başpınar da Kavak'a teşekkür etti.

Kaynak: AA