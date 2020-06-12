Son dakika haberi: Nurdağı Belediyesi'nden akülü araç yardımı
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Son dakika haberi: Nurdağı Belediyesi'nden akülü araç yardımı

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, ihtiyaç sahibi engelli kişiye akülü araç yardımında bulundu.

Son dakika haberi: Nurdağı Belediyesi'nden akülü araç yardımı
12.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:11

Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, ihtiyaç sahibi engelli kişiye akülü araç yardımında bulundu.

Başkan Kavak, Yavuzselim Mahallesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi Şahin Başpınar'ı (45) evinde ziyaret etti.

Başpınar'a akülü engelli aracı hediye eden Kavak, engellilerin talep ve ihtiyaçlarını yerine getirerek her daim onların hizmetinde olduklarını belirtti.

Kavak, mutluluğun gönülleri kazanmak, sevgiyle engelleri aşmak olduğunu ifade etti.

Engelli aracına kavuşan Başpınar da Kavak'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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