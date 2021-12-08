Noterler Birliği ve Kentsel Tesis Yönetim Derneği iş birliği protokolü imzaladı

TÜRKİYE Noterler Birliği ile Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle notere getirilen karar defterleri noterler tarafından incelenmesi planlanıyor.

Site ve apartman karar defterleri için Türkiye Noterler Birliği ile Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği arasında yeni bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında notere getirilen karar defterleri noterler tarafından incelenmesi planlanıyor. Özellikle noterler, karar defterlerinde sahte imza, düzenlenen genel kurullarının tutanağının gerçek olup olmadığı kontrol edilecek. Kırtasiyeden alınan karar defterleri ile bir site için 2 farklı karar defteri çıkarılabilmesinin de önüne geçilmesi planlanıyor.

"ESKİ YÖNETİCİNİN YENİ YÖNETİCİYE DEFTER TESLİM ETMEDİĞİ İDDİASIYLA KARŞILAŞIYORUZ"

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin "Bu protokolde, apartman ve site yöneticilerimiz ile Türkiye Noterler Birliği'nin karşılaştığı sorunların gerek mevzuat yönünden, gerekse uygulama yönünden karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik bir imza törenimiz olacak. Mesela eski yönetim yeni yönetim tartışmaları yaşanıyor. Kat mülkiyeti konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Kat mülkiyeti kanununun güncellenmesi gerektiği konusunda da her iki taraf da hemfikir. Kanuna aykırı seçimler gerçekleşiyor. Kanunda tek kişilik veya 3 kişilik yönetim kurulu ön görüldüğü halde 2 kişilik bir yönetimin gelmesi bizim işlem yapmamızı imkansız hale getiriyor. Dolandırıcılık iddiaları şu şekilde olabiliyor, apartman ve site yöneticilerinin tutması gereken zorunlu karar defteri var. Yönetimin tüm faaliyetlerinin o karar defterine işlenmesi gerekiyor. Bu karar defterinin onaylanması için notere getirildiğinde o apartman ya da sitede kat malikleri kurulunun yapılıp yapılmadığı gösterilen tutanağa bakıyoruz. Kim yönetici seçilmişse tutanakta varsa biz defteri onaylamak zorundayız. Zaman zaman bu defter ve tutanakların sahte olduğu iddiası ortaya atılmakta. Eski yöneticinin yeni yöneticiye defteri teslim etmediği iddiasıyla karşılaşıyoruz" diye konuştu.