Son dakika haberi... Normalleşme sürecinde açılan İzmir'deki havuzlar doldu

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında uzun süre kapalı kalan ve normalleşme süreciyle yeniden hizmete açılan yüzme havuzları ile su parkları, sıcak hava nedeniyle serinlemek isteyenlerle doldu. Halk sağlığı için işletmeciler ve çalışanlar, havuzlarda her türlü hijyen tedbirini aldı.

Koronavirüs salgını sürecinde, sosyal izolasyonun sağlanabilmesi için birçok faaliyete geçici süreyle ara verildi. Restoran, AVM, spor salonu, kütüphane, yüzme havuzu ve su parkı gibi çok kişinin bir araya geldiği ve kalabalık olan birçok mekan, bu süreçte kapalı kaldı. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde, 1 Haziran itibarıyla normalleşme süreci başlatıldı. Bu kapsamda, kapalı olan birçok alanda tekrar hizmet verilmeye başlanırken, havuzlar ve su parkları da gereken tedbirler alınıp, dezenfeksiyon çalışmalarının ardından açıldı.

HAVUZLARDA HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINIYORHava sıcaklığının 33 dereceye ulaştığı, açık havada hissedilen sıcaklığın daha fazla olduğu İzmir merkezde de sıcaktan bunalanların yolunu tuttuğu havuz ve su parklarında çeşitli önlemler alındı. Havuzların çeşitli yerlerine uyarı yazıları konuldu. İçeri alınmadan önce ateşleri ölçülenler arasında 38 derece üstü çıkan kişiler, hastanelere gönderiliyor. Havuzun çeşitli noktalarına dezenfaktanlar konuluyor. Soyunma kabinleri her kullanıcıdan sonra dezenfekte ediliyor. Havuz başına geçecek kişiler, dezenfeksiyon tünelinden geçerek içeri alınıyor. Her şezlong, o kişinin kullanımı sonrası temizleniyor. Havuz içi dışında alanda dolaşırken maske zorunlu olarak kullanılıyor. 2 şezlong arasındaki mesafenin en az 1,5 metre olmasına özün gösteriliyor. Havuzların içinde kullanılan klorun, virüsü öldürdüğü belirtilirken, insan sağlığına zararı olmayan bakanlık onaylı ürünler kullanılıyor.Karabağlar ilçesi Yurtoğlu Mahallesi'ndeki yüzme havuzunun işletmecisi Ahmet Kahraman, alınan önlemleri anlatıp, halkın gönül rahatlığıyla havuzlara gelebileceğini vurguladı.Havuza gelenlerden Bahriye Evyapar (28), "Havuz çok güzel. Memnunuz. İçeri girerken ateşimizi ölçüyorlar, sağlıklı. Herkes mesafe aralıklarıyla oturuyor. Memnunuz" dedi.Havuz keyfi yapanlardan kuaför Semih Evyapar (18) de "İçeri girdiğimden beri alınan önlemleri görünce hoşuma gitti. Gönül rahatlığıyla havuza giriyorum" diye konuştu.Aşçı Hüseyin Özgüeli (19), "Başta güvenmiyordum. Sağlık açısından alınan önlemleri gördüm. Bence iyi" dedi.

İngiltere'nin Londra kentinde yaşayan, 1 çocuk annesi muhasebeci Rüya Ulusay (37) ise " Her şey çok temiz. Her şey çok hijyenik. Kurallar mükemmel" diye konuştu.

Kaynak: DHA