Son dakika haberi! Normalleşme süreci, Beyşehir Gölü çevresini hareketlendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Normalleşme süreci, Beyşehir Gölü çevresini hareketlendirdi

Son dakika haberi! Normalleşme süreci, Beyşehir Gölü çevresini hareketlendirdi
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nün sahil bandı, normalleşme süreciyle hareketlendi.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nün sahil bandı, normalleşme süreciyle hareketlendi.

Beyşehir'in göle kıyısı bulunan Vuslat Parkı ile İçerişehir Mahallesi'ndeki kıyı bandında bulunan bisiklet ve yaya yürüyüş yolları, vatandaşların uğrak yerlerinden biri oldu.

Bisiklet yollarında pedal çevirenlerin sayısı artarken, yaya yürüyüş yollarında da aileler günü bol bol yürüyüş ve gezinti yaparak değerlendirmeye başladı.

Aileler göl kıyısındaki parklarda bulunan kameriyelerde oturup temiz havada sohbet etmenin keyfini yaşarken, Beyşehir Gölü yat limanında da gezinti yatlarının tur sayısında gözle görülür bir şekilde artış yaşandı.

Ayrıca vatandaşlar, havaların ısınmasıyla göl üzerinde deniz bisikletlerinden de istifade ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

İçişleri Sözcüsü Çataklı: '(Brezilya'da teslim olan Mehmet Aydın) Arkadaşlarımız aldılar, getirecek uçak sabah 09.50'de hareket etti.
İçişleri Sözcüsü Çataklı: "(Brezilya'da teslim olan Mehmet Aydın) Arkadaşlarımız aldılar, getirecek uçak sabah 09.50'de hareket etti.
LGS birincisi Tuba: Pandemide evde kalmak bana katkı sağladı
LGS birincisi Tuba: Pandemide evde kalmak bana katkı sağladı
Türkiye'den ABD Dışişleri Bakanlığının İnsan Ticareti Raporu'ndaki asılsız ithamlara tepki Açıklaması
Türkiye'den ABD Dışişleri Bakanlığının İnsan Ticareti Raporu'ndaki asılsız ithamlara tepki Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Selin Şekerci Armağan Çağlayan Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Cristiano Diego Costa Emre Kocadağ Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Normalleşme süreci, Beyşehir Gölü çevresini hareketlendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 16:16:07. #1.15#

title