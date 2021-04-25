Nizip'te 3 hırsız tutuklandı
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Nizip'te 3 hırsız tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te polisler, bir aracın ses sisteminin çalınması ve bir işyerinin soyulması olayını güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek aydınlattı.

Gaziantep'te polisler, bir aracın ses sisteminin çalınması ve bir işyerinin soyulması olayını güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek aydınlattı. Olaylara ilişkin gözaltına alınan H.Z., İ.H.A. ve E.T. isimli şahıslar tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir arabanın ses sistemini çaldıktan sonra bir iş yerini soyan hırsızları yakalamak için çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 3 şahsı yakaladı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını H.Z., İ.H.A. ve E.T. isimli zanlıların gerçekleştirdiğini tespit etti. Çok sayıda suç kaydı bulunan 3 şahsı gözaltına alan ekipler, şahısları emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahsın rahatlığı ve hırsızlık anları saniye saniye kaydedildi

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anlarında, aracın hoparlörünü çalan şahsın rahatlığı dikkat çekti. İş yerini soyan zanlının hırsızlık esnasında sigarasını içmeye devam etmesi ise pes dedirtti. - GAZİANTEP

Nizip'te 3 hırsız tutuklandı
Nizip'te 3 hırsız tutuklandı
Nizip'te 3 hırsız tutuklandı
Nizip'te 3 hırsız tutuklandı
Nizip'te 3 hırsız tutuklandı
Nizip'te 3 hırsız tutuklandı
Nizip'te 3 hırsız tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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