Ev ve iş yerini soyan hırsızlar kamerada
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Ev ve iş yerini soyan hırsızlar kamerada

08.11.2020 12:19 | Son Güncelleme: 08.11.2020 12:33

Ev ve iş yerini soyan hırsızlar kamerada Hırsızlık şüphelisi 2 şahıs tutuklandı Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis hırsızlık zanlısı 3 şüpheliyi yakaladı.

Ev ve iş yerini soyan hırsızlar kamerada

Hırsızlık şüphelisi 2 şahıs tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis hırsızlık zanlısı 3 şüpheliyi yakaladı. İş yerinden ve evden hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ev, bir iş yeri, bir motosiklet ve bir açıktan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan titiz çalışmalar sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin bir iş yerinden ve evden hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, çalıntı 1 motosiklet de ele geçirildi. 3 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Ev ve iş yerini soyan hırsızlar kamerada
Ev ve iş yerini soyan hırsızlar kamerada
Ev ve iş yerini soyan hırsızlar kamerada
Ev ve iş yerini soyan hırsızlar kamerada
Ev ve iş yerini soyan hırsızlar kamerada
Ev ve iş yerini soyan hırsızlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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