Son dakika haberi... Nizip Belediyesinden esnafa kira indirimi

Nizip Belediyesi, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında mülkiyeti belediyeye ait olan iş yerlerindeki kira bedellerinde yüzde 50 indirim yapılmasına karar verdi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, konuyla ilgili açıklamasında, kararın esnafın yükünü hafifleteceğini söyledi.

Esnafın da karardan memnun olduğunu dile getiren Sarı, "Pandemi nedeniyle faaliyetleri durdurulmuş, kısıtlanmış işletmeler ile olumsuz şartlardan etkilenerek ekonomik kayıplara uğramış olan bütün işletmelerin, şubat 2021 tarihinden, haziran 2021 ayı dahil 5 ay uygulanmak üzere kira bedellerinde yüzde 50 indirim yapılmasına karar verildi. Belediye olarak salgın nedeniyle işleri bozulan ya da iş yerini kapatmak zorunda kalan esnafımızın yanındayız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu