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Son dakika haberi | Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 4 kişi tutuklandı

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Adana'da nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

ADANA (AA) - Adana'da nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 14'ü serbest bırakıldı.

Bu arada, soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 3 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edildi. Polis, adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Operasyon

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte çek sürüldüğü, kişiler ve paravan şirketler üzerine banka görevlileri ile birlikte hareket ederek çek karneleri alındığı, çeklerin sahte cirolarla piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlatmıştı.

Ekipler, bu yöntemle piyasayı 37 milyon 845 bin lira zarara uğrattığı ileri sürülen 22 şüphelinin adresine Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 22 Eylül'de operasyon düzenlemişti.

Bir bankanın eski şube müdürünün de aralarında bulunduğu zanlıların evlerine baskın düzenleyen ekipler, 18'ini gözaltına almıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon 275 bin 500 lira değerinde 30 çek ve çek fotokopileri, 347 bin 500 lira değerinde 25 senet, 800 avro, iki farklı şirkete ait kaşe, fatura, vergi levhası, 9 POS cihazı, 8 kişiye ait kredi kartı ile içerisinde çek ve senetlerle ilgili notlar bulunan 5 ajanda ele geçirilmişti.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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