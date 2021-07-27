Son dakika haberi... Nilüfer Belediyespor Dominika Marta Sobolska'ı transfer etti
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Son dakika haberi... Nilüfer Belediyespor Dominika Marta Sobolska'ı transfer etti

Son dakika haberi... Nilüfer Belediyespor Dominika Marta Sobolska'ı transfer etti
Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor, Belçikalı orta oyuncu Dominika Marta Sobolska'ı kadrosuna kattı.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor, Belçikalı orta oyuncu Dominika Marta Sobolska'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşında 1,87 metre boyundaki Sobolska ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Sobolska daha önceden Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Çanakkale Belediyespor formaları da giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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