Son dakika haberi: Niksar'da camiler dezenfekte edildi
05.02.2021 11:45 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:48
Son dakika gündem haberi... Tokat'ın Niksar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi.
Niksar Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki camileri cuma namazı öncesi dezenfekte etti.
Belediye Başkanı Özdilek Özcan, yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçedeki camileri dezenfekte ettiklerini belirterek, "İlçemiz genelinde dezenfekte çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımız lütfen maske taksın, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uysunlar." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu