Nikah masasına askeri kamuflajla oturdu
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Nikah masasına askeri kamuflajla oturdu

07.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:15

Şırnak'ta görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Alperen Balli, memleketi Osmaniye'deki nikah törenine damatlık yerine askeri kamuflajıyla katıldı.

Şırnak'ta görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Alperen Balli, memleketi Osmaniye'deki nikah törenine damatlık yerine askeri kamuflajıyla katıldı.

Uludere ilçesinde görev yapan Balli, nişanlısı Merve Kurman ile evlenmek için Kadirli Belediyesi nikah memurluğuna başvurdu.

Balli, belediyede düzenlenen nikah törenine askeri kamuflajla katıldı. Çift, tören sonunda yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törenin ardından AA muhabirine açıklama yapan Balli, nikah masasına kamuflajla oturmayı çok istediğini ve bunu gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Balli, nişanlısının da bu isteğini olumlu karşıladığını belirterek "Askeri üniforma ile nikahım kıyıldı. Allah böyle mutlulukları herkese nasip etsin. Çok mutluyum." dedi.

Nikah masasına askeri kamuflajla oturdu
Nikah masasına askeri kamuflajla oturdu
Nikah masasına askeri kamuflajla oturdu
Nikah masasına askeri kamuflajla oturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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