Son dakika haberi! Nijerya ve Gana'da Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor

Son dakika haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Nijerya'da 148 bin 296'ya, Gana'da da 77 bin 748'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Nijerya'da 148 bin 296'ya, Gana'da da 77 bin 748'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 16 artışla 1777'ye yükseldi.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 1368 artarak 148 bin 296'ya çıktı.

Bugüne kadar 1 milyon 441 bin 13 testin yapıldığı Nijerya'da, virüse yakalanan 124 bin 483 kişi iyileşti.

En fazla vaka ülkenin ticari merkezi olan Lagos eyaletinde, en az vaka ve ölüm Kogi bölgesinde tespit edildi.

Gana

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte virüs bulaşan kişi sayısı 702 artarak 77 bin 748'e çıktı.

Ülkede virüs nedeniyle 19 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 561'e ulaştı.

Gana'da halen 7 bin 866 aktif vakanın tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 69 bin 321'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu