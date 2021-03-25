Son dakika haberi... Nijerya ordusu 11 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi
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Son dakika haberi... Nijerya ordusu 11 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi

25.03.2021 01:25 | Son Güncelleme: 25.03.2021 01:28
Son dakika haberi... Nijerya ordusu 11 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi

Son dakika gündem haberi: Nijerya ordusunun ülkenin Abia eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonunda, 11 çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya ordusunun ülkenin Abia eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonunda, 11 çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ordu, Abia eyaletin Aba bölgesinde silahlı çetelere operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 çete üyesi öldürüldü, çok sayıda çete üyesi yaralanarak kaçtı.

Nijerya'da 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan olaylar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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