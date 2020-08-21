Son dakika haberi! Nijerya'nın Ondo eyaletinde 63 kişi Lassa ateşinden öldü
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Son dakika haberi! Nijerya'nın Ondo eyaletinde 63 kişi Lassa ateşinden öldü

Son dakika haberlerine göre Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Ondo eyaletinde son 4 ayda 63 kişi Lassa ateşi nedeniyle hayatını kaybetti.

Son dakika haberi! Nijerya'nın Ondo eyaletinde 63 kişi Lassa ateşinden öldü
21.08.2020 02:23 | Son Güncelleme: 21.08.2020 02:26

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Ondo eyaletinde son 4 ayda 63 kişi Lassa ateşi nedeniyle hayatını kaybetti.

Nijerya Tabipler Birliği (NMA) Ondo Eyaleti Başkanı Wale Oke, eyaletin farklı bölgelerinde nisan ve temmuz aylarında 1482 Lassa ateşi vakası görüldüğünü ve 63 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Oke, eyalette salgının yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) daha öldürücü olduğuna işaret ederek, hükümetin salgınla mücadele kapsamında ücretsiz tedavi başlattığını kaydetti.

Nijerya'da ocak ayından bu yana ülkenin 29 eyaletinde 300'e yakın kişi Lassa ateşi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında yükselişe geçen Lassa ateşi salgınında 2019'da 129 kişi hayatını kaybetmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 2019'da Lassa ateşi nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

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Kaynak: AA

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