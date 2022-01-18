Son dakika haberi! Nijerya'nın Niger eyaletinde 1-17 Ocak arasındaki saldırılarda 220 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde artan saldırılar nedeniyle 1-17 Ocak tarihleri arasında 220 kişi hayatını kaybetti.

Niger Eyalet Valisi Abubakar Sani Bello, Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile başkent Abuja'daki Aso Rock Sarayı'nda görüştü.

Bello, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 1-17 Ocak'ta eyalette 50'den fazla saldırı düzenlendiğini belirtti.

Bu saldırılarda 220 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Bello, aralarında 3 Çinlinin de bulunduğu 200'den fazla kişinin kaçırıldığını söyledi.

Vali Bello, silahlı kişilerin sadece Niger eyaletinde değil, yakınlarındaki eyaletlerde de faaliyet gösterdiğini öne sürerek, "Anladığım kadarıyla bu teröristler bizi atlı karıncaya götürüyorlar. Bir eyaletten başka bir eyalete kaçıyorlar." dedi.

Bello, hükümetin bu teröristlerle mücadele için hükümetin elinden geldiğini yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede, silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgede zaman zaman hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.