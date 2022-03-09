Son dakika haberi: Nijerya'nın Kebbi eyaletindeki silahlı saldırılarda can kaybı sayısı 68'e yükseldi - Haberler

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Son dakika haberi: Nijerya'nın Kebbi eyaletindeki silahlı saldırılarda can kaybı sayısı 68'e yükseldi

AA - Adam Abu - Güncel
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Son dakika haberi: Nijerya'nın Kebbi eyaletindeki silahlı saldırılarda can kaybı sayısı 68'e yükseldi

Gelen son dakika haberine göre Nijerya'nın Kebbi eyaletinde 6 Mart gecesi düzenlenen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi.

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde 6 Mart gecesi düzenlenen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi.

Sakaba bölge yetkilisi Ahmad Umar, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin Kebbi eyaletinin Sakaba bölgesindeki gönüllü savaşçılara düzenlediği saldırının ardından 8 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını belirtti. Umar, böylece saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 68'e ulaştığını kaydetti. Olay bölgesine hala güvenlik güçlerinin sevk edilmediğini aktaran Umar, halkın korku içinde yaşadığını ifade etti.

Öte yandan Devlet Başkanı Muhammed Buhari, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıları "acımasız cinayet" olarak nitelendirerek güvenlik güçlerine, ülkesinde artan saldırılara karşı "proaktif çaba" gösterilmesi çağrısı yaptı. Silahlı kişiler, 6 Mart Pazar gecesi Kebbi eyaletine bağlı Sakaba bölgesinin köylerindeki gönüllü savaşçılara düzenlediği saldırılarda 60 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

AA / Adam Abu - Güncel

Nijerya, Mart, Güncel, Haberler

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