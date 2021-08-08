Son dakika haberi! Nijerya'nın Katsina eyaletinde kolera nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! Nijerya'nın Katsina eyaletinde kolera nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Nijerya'nın Katsina eyaletinde kolera nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde 60 kişinin kolera nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde 60 kişinin kolera nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Katsina Eyaleti Sağlık Komiseri Yakubu Danja, Nijerya Tabipler Birliği yıllık basın toplantısında yaptığı açıklamada, kolera salgınının Katsina eyaletini tehdit etmeye başladığını belirtti.

Danja, "Eyalette halihazırda 1400 kişiye kolera teşhisi konuldu, 60 kişi salgından hayatını kaybetti." bilgisini paylaştı.

Bölgelere acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatının yapıldığını aktaran Danja, bölge sakinlerine salgına karşı tedbir almaları çağrısında bulundu.

Son ölümlerle birlikte ocaktan bu yana ülkede 500'den fazla kişi kolera salgınında yaşamını yitirdi.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması, tıbbi müdahalenin zamanında ve etkili yapılamaması ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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