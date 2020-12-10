Son dakika haberi: Nijerya'nın Borno eyaletindeki sağlık tesislerinin yüzde 40'ı Boko Haram saldırılarından hasar gördü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nijerya'nın Borno eyaletindeki sağlık tesislerinin yüzde 40'ının, terör örgütü Boko Haram saldırıları nedeniyle hasar gördüğünü bildirdi.

DSÖ Nijerya Temsilcisi Kazadi Mulombo, yaptığı açıklamada, teröristlerin her saldırısının halk üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu belirtti.

Eyalette 50 binden fazla kişinin saldırılar nedeniyle temel hizmetlere erişimi kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunun altını çizen Mulombo, "Şu anda Borno eyaletinde, sağlık tesislerinin yüzde 40'ından fazlası çalışmıyor ve halka sağlık hizmeti sunamayacak kadar hasarlı." dedi.

Mulombo, yerel halkın saldırıların önlenmesi ve sağlık hizmetlerinin korunmasında ana aktörler olduğunu kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu