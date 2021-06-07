Son dakika haberi: Nijerya hükümeti, Twitter yasağıyla ilgili yorum yapan yabancı elçileri Bakanlığa çağırdı
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Son dakika haberi: Nijerya hükümeti, Twitter yasağıyla ilgili yorum yapan yabancı elçileri Bakanlığa çağırdı

Son dakika haberi: Nijerya hükümeti, Twitter yasağıyla ilgili yorum yapan yabancı elçileri Bakanlığa çağırdı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Nijerya hükümeti, Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerinin askıya alınmasına ilişkin yorum yapan Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve ABD elçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Nijerya hükümeti, Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerinin askıya alınmasına ilişkin yorum yapan Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve ABD elçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Nijerya Dışişleri Bakanlığı Kriz İzleme ve Kamu İletişimi Bölümü Sözcüsü Kimiebi Ebienfa, yaptığı yazılı açıklamada, "Federal Hükümetin Twitter yasağıyla ilgili Nijerya'ya akredite olan bazı diplomatik temsilciler tarafından yorumlar yapıldı. AB, İngiltere ve ABD'nin Abuja büyükelçileri Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama tarafından çağrıldı." ifadesine yer verdi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik Twitter hesabından 1 Haziran'da yaptığı paylaşımda, 1967-1970 yıllarında ülkede 1 milyon kişinin ölümüne neden olan sivil savaşı hatırlatmış ve "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Twitter, Buhari'nin bu paylaşımını silerek hesabını askıya almıştı. Bu olayın üzerine Nijerya hükümeti, 4 Haziran'da Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini bir sonraki emre kadar askıya aldığını duyurmuştu.

Nijerya hükümetinin kararının ardından Avrupa Birliği, İngiltere, ABD'nin Abuja'daki büyükelçileri tarafından yapılan ortak açıklamada, Twitter'ın faaliyetlerinin askıya alınmasının "ifade özgürlüğünün ihlali" olduğu belirtilmiş ve karara tepki gösterilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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