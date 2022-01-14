Son dakika haberi! Nijerya Devlet Başkanı Buhari'nin imzasını taklit eden sahte general gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberi! Nijerya Devlet Başkanı Buhari'nin imzasını taklit eden sahte general gözaltına alındı

Son dakika haberi! Nijerya Devlet Başkanı Buhari'nin imzasını taklit eden sahte general gözaltına alındı
AA / Adam Abu - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Nijerya'da Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin imzasını taklit eden sahte general dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı.

Nijerya'da Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin imzasını taklit eden sahte general dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı.

Nijerya Ekonomi ve Finansal Suçlar Komisyonundan (EFCC) yapılan açıklamada, kendisini general olarak tanıtan "Bolarinwa Oluwasegun" adlı kişinin, bir şirketin 650 bin dolarını dolandırdığı belirtildi.

Açıklamada, Oluwasegun'un dolandırıcılık için Devlet Başkanı Buhari'nin imzasını taklit ederek Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanlığına mektup yazdığı ve şirkete iş verdiği bildirildi.

Şüphelinin evinde silah ve mühimmat bulunduğu ifade edilen açıklamada, Oluwasegun'un gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, sahte general Oluwasegun'un dolandırıcılıktan yargılanacağı kaydedildi.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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