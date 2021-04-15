Son dakika haberi! Nijerya'daki etnik çatışmasında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi
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Son dakika haberi! Nijerya'daki etnik çatışmasında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

Son dakika haberi! Nijerya'daki etnik çatışmasında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Gombe eyaletinde etnik çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Gombe eyaletinde etnik çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Balanga bölgesinde Lunguda ve Waja etnik grupları arasında devam eden şiddet olaylarında 4 kişi daha öldü.

Böylece çatışmada yaşamını yitirenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Çatışmalarda çok sayıda ev kundaklandı, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Eyalette çatışmalar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Gombe eyaletinde farklı gruplar arasında doğal kaynakların paylaşılamaması nedeniyle zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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