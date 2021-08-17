Son dakika haberi | Nijerya'da Ziraat Koleji öğretmenleri ve öğrencilerini kaçıran silahlı kişiler fidye istedi

Son dakika gelişmesine göre Nijerya'nın Zamfara eyaletine bağlı Bakura bölgesindeki Ziraat Kolejinde öğretmenleri ve öğrencileri kaçıran silahlı kişilerin fidye istediği bildirildi.

Nijerya'nın Zamfara eyaletine bağlı Bakura bölgesindeki Ziraat Kolejinde öğretmenleri ve öğrencileri kaçıran silahlı kişilerin fidye istediği bildirildi.

Zamfara Ziraat Koleji Müdürü Habibu Mainasara, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin kendisini telefonla arayarak öğretmen ve öğrencilerin serbest bırakılması karşılığında 350 milyon naira (yaklaşık 7,2 milyon lira) fidye istediğini belirtti.

Mainasara, durumu eyalet hükümetine bildirdiğini ifade etti.

Öte yandan Zamfara Valisi Bello Matawalle, yaptığı yazılı açıklamada, kaçırılan öğrenci ve öğretmenlerin serbest bırakılmasını sağlama sözü verdi.

Silahlı kişilerin dün düzenlediği saldırıda 1 polis ve 3 bekçi hayatını kaybetmiş, en az 15 öğrenci ile 4 öğretmen kaçırılmıştı.

Nijerya'nın Benue, Plateau, Niger, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde ocaktan bu yana okullardan çok sayıda öğrenci kaçırılmıştı.

Ülkede okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu