Son dakika haberi! Nijerya'da zincirleme kazanın ardından yangın çıktı: 23 ölü
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Son dakika haberi! Nijerya'da zincirleme kazanın ardından yangın çıktı: 23 ölü

24.09.2020 00:37 | Son Güncelleme: 24.09.2020 00:41
Son dakika haberi! Nijerya'da zincirleme kazanın ardından yangın çıktı: 23 ölü

Son dakika haberi... Nijerya'nın Kogi eyaletinde akaryakıt taşıyan tanker ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 23 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Kogi eyaletinde akaryakıt taşıyan tanker ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 23 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Kogi eyaletine bağlı Felele bölgesinde Lokoja-Abuja kara yolunda kontrolden çıkan tanker 5 araca çarptı.

Çarpışmanın ardından çıkan yangında aralarında 7 çocuk bulunduğu 23 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirterek, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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