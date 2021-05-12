Son dakika haberi... Nijerya'da yolsuzlukla suçlanan eski Petrol Bakanı'nın 153 milyon doları ve 80 evine el konuldu
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Son dakika haberi... Nijerya'da yolsuzlukla suçlanan eski Petrol Bakanı'nın 153 milyon doları ve 80 evine el konuldu

Son dakika haberi... Nijerya'da yolsuzlukla suçlanan eski Petrol Bakanı'nın 153 milyon doları ve 80 evine el konuldu
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Nijerya'da yolsuzluk ve dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan eski Petrol Bakanı Diezani Alison-Madueke'nin 153 milyon doları ve 80 evine el konuldu.

Nijerya'da yolsuzluk ve dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan eski Petrol Bakanı Diezani Alison-Madueke'nin 153 milyon doları ve 80 evine el konuldu.

Nijerya Ekonomi ve Finansal Suçlar Komisyonu'ndan (EFCC) Abdulrasheed Bawa, yaptığı açıklamada, Alison-Madueke hakkındaki soruşturmaların devam ettiğini belirtti.

Bawa, soruşturmalar kapsamında Alison-Madueke'ye ait 153 milyon dolar ve 80 eve el konulduğunu kaydetti.

Nijerya mahkemesi, 2019'da Alison-Madueke'nin 40 milyon dolarlık mücevher ve 37,5 milyon dolar değerindeki evine el koymuştu.

İngiltere'de tedavi görüyor

Alison-Madueke, eski Devlet Başkanı Goodluck Jonathan döneminde petrol bakanlığı görevini yürütüyordu.

İngiltere'de tedavisi devam eden Alison-Madueke, daha önce yaptığı açıklamada, bakanlık görevini yürüttüğü sırada bazı hatalar yaptığını kabul etmiş ancak yolsuzluk iddialarını yalanlamıştı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 2015'te iktidara geldiğinde yolsuzlukla geniş çaplı mücadele başlatmıştı.

Buhari, Madueke hakkındaki yolsuzluklarla yeteri kadar mücadele edilmediği yönündeki eleştiriler sonrasında 15 kişilik özel komisyonla mahkemelerin takip edilmesi kararı almıştı.

Petrol ve doğal gaz gibi yer altı zenginliklerinden büyük gelirler elde edilmesine rağmen gelir dağılımındaki adaletsizlik ve yolsuzluk gibi faktörler ülkede yaşanan sorunların temel nedenleri arasında gösteriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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