Son dakika haberi... Nijerya'da yolcu otobüsü nehire düştü: 14 ölü Son dakika gündem haberi: Nijerya'nın Ebonyi eyaletinde yolcu taşıyan otobüsün nehire düşmesi sonucunda ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatı kaybetti.

Nijerya'nın Ebonyi eyaletinde yolcu taşıyan otobüsün nehire düşmesi sonucunda ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatı kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Ebonyi eyaletindeki Akaeze-Ishiagu kara yolunda 30 yolcusu bulunan otobüs, Akaeze-Ukwu Nehri'ne düştü.

Olay bölgesinde yapılan arama kurtarma çalışmalarında ilk belirlemelere göre 14 kişinin cesedine ulaşıldı, 5 kişi de sağ kurtarıldı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Yetkililer, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğini belirtti.

Kaynak: AA