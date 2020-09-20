Son dakika haberi... Nijerya'da yolcu otobüsü nehire düştü: 14 ölü
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Son dakika haberi... Nijerya'da yolcu otobüsü nehire düştü: 14 ölü

Son dakika gündem haberi: Nijerya'nın Ebonyi eyaletinde yolcu taşıyan otobüsün nehire düşmesi sonucunda ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatı kaybetti.

Son dakika haberi... Nijerya'da yolcu otobüsü nehire düştü: 14 ölü
20.09.2020 02:47 | Son Güncelleme: 20.09.2020 02:50

Nijerya'nın Ebonyi eyaletinde yolcu taşıyan otobüsün nehire düşmesi sonucunda ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatı kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Ebonyi eyaletindeki Akaeze-Ishiagu kara yolunda 30 yolcusu bulunan otobüs, Akaeze-Ukwu Nehri'ne düştü.

Olay bölgesinde yapılan arama kurtarma çalışmalarında ilk belirlemelere göre 14 kişinin cesedine ulaşıldı, 5 kişi de sağ kurtarıldı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Yetkililer, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğini belirtti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Adam Abu
Adam Abu
AA Editörü
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