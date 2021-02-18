Son dakika haberi | Nijerya'da yerinden edilenlerin kampında çıkan yangında 3 kişi öldü, 3 bin 600 kişi çadırsız kaldı
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Son dakika haberi | Nijerya'da yerinden edilenlerin kampında çıkan yangında 3 kişi öldü, 3 bin 600 kişi çadırsız kaldı

18.02.2021 01:55 | Son Güncelleme: 18.02.2021 01:58
Son dakika haberi | Nijerya'da yerinden edilenlerin kampında çıkan yangında 3 kişi öldü, 3 bin 600 kişi çadırsız kaldı

Son dakika haberlerine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda yerinden edilen kişilerin kaldığı kampta çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 600 kişi çadırsız kaldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda yerinden edilen kişilerin kaldığı kampta çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 600 kişi çadırsız kaldı.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansı (SEMA) yetkilisi Yabawa Kolo, yaptığı açıklamada, Boko Haram'dan kaçarak Borno eyaletine bağlı Maiduguri bölgesinde sığınanların kaldığı kampta yangın çıktığını belirtti.

Kolo, yangında 3 kişi yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Yangın nedeniyle 3 bin 600 kişinin çadırsız kaldığını aktaran Kolo, hükümetin mağdurlara insani yardım gönderdiğini söyledi.

Borno eyaletinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampta geçen yıl çıkan yangında 7 bin 200 kişi çadırsız kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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