Son dakika haberi: Nijerya'da terör örgütü elebaşının kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi

Nijerya'da, terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halkları'nın (IPOB) elebaşı Nnamdi Kanu'nun kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi.

Abuja'daki Federal Yüksek Mahkemeden Yargıç Binta Nyako, Kanu'nun davasına ilişkin "acil" duruşmada kefaletle serbest bırakılma talebinin reddedildiğini belirtti.

Devlet Güvenlik Servisinde (DSS) tutuklu kalan Kanu'ya tıbbi müdahalede bulunulmasına karar veren Nyako, kıyafetlerini değiştirmesine ve ibadet etmesine de izin verilmesine hükmetti.

Nyako, ayrıca Kanu'nun 19 Ocak'ta görülmesi planlanan davasını bir gün öne çekti.

Kanu, 7 ayrı suçtan yargılanıyor

IPOB elebaşı Kanu, terörizm ve vatana ihanet gibi 7 ayrı suçlamayla yargılanıyor.

???????Kanu'nun 27 Haziran'da yurt dışında yakalanarak Nijerya'ya getirildiği açıklanmıştı.

IPOB elebaşı Kanu, 2017'de yargılanırken eski Abia Eyalet Valisi Orji Uzor Kalu'nun yardımıyla Malezya üzerinden İngiltere'ye kaçmıştı.

Nijerya'nın Abia eyaletinde 2017'de ordu birlikleri ile IPOB üyeleri arasında gerginlik yaşanmış, eyalette sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmıştı. Olaylar sonrasında İPOB, Nijerya tarafından "terör örgütü" ilan edilmişti.

IPOB, yöneltilen suçlamaları reddederek bölgedeki bazı polis merkezlerine ve camilere düzenlenen saldırıların grup üyeleri ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalardan yararlanan başka gruplarca yapıldığını iddia etmişti.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1960'larda çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

IPOB, Igbo etnik grubu merkezli bir devlet kurmak istiyor.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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