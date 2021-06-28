Son dakika haberi! Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 12 üyesi etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi! Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 12 üyesi etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 12 üyesi etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 12 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 12 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Ordu Sözcüsü Onyema Nwachukwu, yaptığı açıklamada, ordunun, Yobe eyaletine bağlı Bula bölgesinde Boko Haram'ın saldırı girişimini engellediğini belirtti.

Nwachukwu, engellenen saldırının ardından ordunun Boko Haram'a yönelik operasyonunda 12 teröristin öldürüldüğünü kaydetti.

Operasyonda 2 askerin ise yaşamını yitirdiğini aktaran Nwachukwu, 5 askerin de yaralandığını ifade etti.

Nwachukwu, teröristlere ait kamyon, silah ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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