Son dakika haberi... Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 11 üyesi etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi... Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 11 üyesi etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 11 üyesi etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonda, 11 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonda, 11 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Ordu Sözcüsü Onyema Nwachukwu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'a yönelik "Hadin Kai" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Nwachukwu, silahlar, araçlar, petrol ürünleri ve önemli mühimmatın da ele geçirildiğini aktardı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde, 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Törer örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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