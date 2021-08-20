Son dakika haberi... Nijerya'da silahlı saldırılarda 17 kişi öldü
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Son dakika haberi... Nijerya'da silahlı saldırılarda 17 kişi öldü

Son dakika haberi... Nijerya'da silahlı saldırılarda 17 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 17 kişi yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 17 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce Benue eyaletine bağlı Agatu ve Kastina-Ala bölgesinde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırılarda 17 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Benue, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Eyalette en son 3 Mayıs'ta düzenlenen saldırılarda da 17 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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