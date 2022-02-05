Son dakika haberi... Nijerya'da silahlı saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberi... Nijerya'da silahlı saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti

AA, Adam Abu - Güncel
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Son dakika haberi... Nijerya'da silahlı saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 17 kişi yaşamı yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 17 kişi yaşamı yitirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kastina eyaletine bağlı 5 köye motosikletlerle gelen silahlı kişiler, etrafa ateş açtı.

Saldırılarda 17 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah, saldırıyı doğrulayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini söyledi.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, hayvancılık yapan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.

AA / Adam Abu - Güncel

Batı Afrika, Nijerya, Güncel, Haber

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