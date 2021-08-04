Son dakika haberi | Nijerya'da silahlı saldırılar: 25 ölü

Son dakika haberler... Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 25 kişinin öldüğü bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 25 kişinin öldüğü bildirildi.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, dün, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin eyaletin Kaurau bölgesine bağlı 4 köye saldırılar düzenlediğini belirtti.

Aruwan, saldırılarda 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırılarda 68 tarlanın tahrip edildiğini, çok sayıda büyükbaş hayvanın da telef olduğunu aktaran Aruwan, 63 evin ise kundaklandığını ifade etti.

Geçen sene 937 kişi hayatını kaybetti

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde 2020'de silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu