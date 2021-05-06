Son dakika haberi... Nijerya'da silahlı saldırıda 8 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Nijerya'da silahlı saldırıda 8 kişi öldü

Son dakika haberi... Nijerya'da silahlı saldırıda 8 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, Niger eyaletine bağlı Shadadi bölgesinde saldırı düzenledi.

Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı ve çok sayıda kişi kaçırıldı. Saldırının ardından çok sayıda kişi de komşu bölge Kontagora'ya sığındı.

Niger Eyaleti Enformasyon Komiseri Alhaji Sani İdris, saldırıyı doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

Eyalette silahlı saldırılar nedeniyle 50'den fazla köy terk edilmişti.

Bölgede zaman zaman, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar meydana geliyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Günedoğu Anadolu'da çöl çekirgesi endişesi! Önlerine geleni yiyorlar
Günedoğu Anadolu'da çöl çekirgesi endişesi! Önlerine geleni yiyorlar
ABD'de yine polis şiddeti! Asyalı kadını çekiçle darbetti
ABD'de yine polis şiddeti! Asyalı kadını çekiçle darbetti
Restorana hamam böcekleriyle saldırı düzenlediler
Restorana hamam böcekleriyle saldırı düzenlediler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Faik Öztrak Aykut Erdoğdu Antonio Guterres
Magazin Alişan Hande Erçel Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Muslera Serdar Aziz Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Nijerya'da silahlı saldırıda 8 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 13:12:01. #1.16#

title