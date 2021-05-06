Son dakika haberi... Nijerya'da silahlı saldırıda 8 kişi öldü

Son dakika haberlerine göre Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, Niger eyaletine bağlı Shadadi bölgesinde saldırı düzenledi.

Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı ve çok sayıda kişi kaçırıldı. Saldırının ardından çok sayıda kişi de komşu bölge Kontagora'ya sığındı.

Niger Eyaleti Enformasyon Komiseri Alhaji Sani İdris, saldırıyı doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

Eyalette silahlı saldırılar nedeniyle 50'den fazla köy terk edilmişti.

Bölgede zaman zaman, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar meydana geliyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu