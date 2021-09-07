Son dakika haberi | Nijerya'da silahlı saldırıda 18 kişi kaçırıldı

Son dakika haber: Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi kaçırıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi kaçırıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, motosikletli silahlı kişiler Kaduna eyaletinin Keke köyünde saldırı düzenledi.

Saldırıda 18 kişi kaçırıldı, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olayla ilgili soruşturmalar başlatıldığını belirtti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu araçların kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgeler, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu