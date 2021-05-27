Son dakika haberi! Nijerya'da silahlı çetelerin rehin tuttuğu 53 kadın ve çocuk serbest bırakıldı
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Son dakika haberi! Nijerya'da silahlı çetelerin rehin tuttuğu 53 kadın ve çocuk serbest bırakıldı

Son dakika haberi! Nijerya'da silahlı çetelerin rehin tuttuğu 53 kadın ve çocuk serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelerin rehin tuttuğu 53 çocuk ve kadının serbest bırakıldığı bildirildi.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelerin rehin tuttuğu 53 çocuk ve kadının serbest bırakıldığı bildirildi.

Bungudu Bölge Hükümet Yetkilisi Alhaji Bashar Garba, yerel basına yaptığı açıklamada, silahlı çete üyelerinin kaçırdığı 53 çocuk ve kadının serbest bırakıldığını belirtti.

Garba, eyalet Valisi Muhammed Bello Matawalle'nin silahlı çetelerle yaptığı barış anlaşmasının bir parçası olduğunu kaydetti.

Rehinelerin koşulsuz serbest bırakıldığını ifade eden Garba, serbest bırakılanların sağlıklı şekilde hükümete teslim edildiğini söyledi.

Garba, yakında 22 kişi daha serbest bırakılacağını ifade etti.

"Uçuşa yasak" bölge ilan edilmişti

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyaleti "uçuşa yasak" bölge ilan ederek bölgedeki madencilik faaliyetini yasaklamıştı.

Buhari, Zamfara eyaletine 6 bin asker sevk ederek silahlı kişilerin teslim olması için 2 ay süre vermişti.

Silahlı kişiler, 26 Şubat'ta Zamfara eyaletindeki Jangebe bölgesinde bir kız lisesine saldırı düzenleyerek 317 öğrenciyi kaçırmış, bu öğrencilerin 279'u 2 Mart'ta kurtarılmıştı.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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