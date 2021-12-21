Son dakika haberi... Nijerya'da silahlı çetelerin kampı bombalandı - Haberler
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Son dakika haberi... Nijerya'da silahlı çetelerin kampı bombalandı

Son dakika haberi... Nijerya'da silahlı çetelerin kampı bombalandı
AA / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde düzenlenen hava operasyonda silahlı çetelerin kampı yok edildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde düzenlenen hava operasyonda silahlı çetelerin kampı yok edildi.

Ulusal basında çıkan haberler e göre, son zamanlarda artan güvenlik sorunları nedeniyle Nijerya ordusu ile polis iş birliğinde Sokoto eyaletinin Isah bölgesinde silahlı çetelere yönelik hava operasyonu düzenlendi.

Operasyonda çetelerin Isah bölgesindeki kampı bombalandı ve çok sayıda çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Sokoto eyaletinin Sabon Gari bölgesinden 8 Aralık'ta yola çıkan otobüse düzenlenen basında 42 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.

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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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